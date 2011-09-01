〔中国数据〕8月汇丰制造业PMI反弹逼近荣枯分水岭,经济暂无硬着陆风险(更新版)

(新增评论和细节)

* 8月汇丰制造业PMI终值上升,接近荣枯分水岭

* 产出分项指数回升至50上方,为三个月来首次

* 新接业务量下降,13个月以来首次降至50下方

* 未来几月中国经济料增速放慢,但不会出现硬着陆

路透北京9月1日电---汇丰(HSBC)发布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值,在上月创出28个月新低後,回升至荣枯分水岭附近的49.9,显示中国制造业虽连续两个月表现偏弱,但程度并不严重.

汇丰周四公布的数据显示,8月制造业PMI终值略优于一周前发布的初值49.8,亦高于7月终值49.3.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标,高于50为扩张,低于50为萎缩.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌指出,8月制造业PMI终值较初值微升,接近荣枯分水岭,而产出和就业指数则反弹至50上方,为三个月来首次.

"这些数据证实了我们的观点,即未来几个月中国经济增长仅会有所放缓,不会硬着陆."

中国国务院总理温家宝亦在近日表示,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.但要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.

从8月汇丰制造业PMI的分项数据看,产出指数结束前两个月的下滑态势,出现回升,不过扩张幅度轻微.企业表示产出增长疲弱,主要在于新业务量下降,另外还包括原料短缺和机械维护.

8月制造业的新接业务量下降,为13个月以来首次降至50临界值下方,不过降幅仅算轻微.而新出口订单连续四个月下滑,因海外市场需求疲软.

价格方面,投入成本加速上扬,涨幅为3个月以来最大.投入价格指数从上月的53.9升至55.9.

厂商表示,原材料和燃料的涨价是带动价格上扬的主要因素,并继续通过提高产品价格的方式把增加的成本压力转移给客户.产出价格亦创三个月以来最大涨幅.

此外,就业在8月恢复增长,重回50上方,受访厂商称增加人手是为了配合产能扩充计划.

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

PMI 49.9 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 (完)