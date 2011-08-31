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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华电集团 120 20 12 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/5 9/6

工商银行

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广东志高 8 8 12 9/5簿记建档 建设银行 AA- 9/6 9/7

空调公司

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中国节能 58 18 12 9/6簿记建档 北京银行 AAA 9/7 9/8

环保集团 光大银行

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华粮物流 8 4 12 9/6簿记建档 中国银行 AA- 9/7 9/8

北良公司

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大唐新能源 20 20 12 9/6簿记建档 国开行 AAA 9/7 9/8

(1798.HK) 民生银行

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*京能热电 20 20 3 9/7簿记建档 华夏银行 AAA 9/8 9/9

(600578.SS) 北京银行

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*广东核电集团 50 50 5 9/7簿记建档 国开行 AAA 9/8 9/9

中国银行

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*山西金海洋公司 17.5 9 5 9/7簿记建档 建设银行 AA+ 9/8 9/9

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天音控股 4 4 3 9/1簿记建档 渤海银行 AA- 9/2 9/3

(000829.SZ)

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中国西电 15 7 3 9/1簿记建档 中金公司 AAA 9/2 9/5

(601179.SS) 中信银行

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四川水电投资 9.6 5 5 9/6簿记建档 光大银行 AA 9/7 9/8

经营集团

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注:*代表新增.(完)

--整理 周晓峰/冉莹; 审校 曹巍浩/林高丽

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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