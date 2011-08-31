〔中国股市〕沪综指微幅收高,A股成交额创逾13个月新低

路透北京8月31日电---中国股市沪综指周三缩量微幅收高0.03%,本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.