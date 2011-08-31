〔中国股市〕沪综指微幅收高,A股成交额创逾13个月新低

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月31日电---中国股市沪综指周三缩量微幅收高0.03%,本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.
沪综指.SSEC收报2,567.34点,涨0.745点,或0.03%,本月累计走低约5%.但今日沪市A股成交额缩至620亿元人民币,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.
日信证券分析师徐海洋认为,从估值及技术层面分析,大盘目前下方大约2,550点附近支撑较强,预计短线盘整後,可能会选择向上突破,但力度不强,市场接下来聚焦8月宏观经济数据公布,以进一步判断後市走向.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,846.0点,涨0.29%,成交量为211,801手.(完)
--发稿 李然 ; 审校 丁淑琴
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。