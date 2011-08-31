(重发)〔全球金市〕现货金小幅下滑,市场关注美联储祭出刺激性举措的信号

(重发以补上遗漏段落)

路透新加坡8月31日电---现货金周三小幅下滑,因为投资者等待获得更多研判经济状况的线索,而且等着看美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将祭出更多的刺激性措施,但金价依然有望录得2009年11月以来的最大月度涨幅.

昨日现货金价格上涨2.6%,因为美联储8月9日政策会议记录显示,该央行讨论了可用来帮助该国经济的一系列非常规工具,而且认为更多的量化宽松仍是一个选项.

若推出更多量化宽松政策,将推升通胀前景,激发黄金买气.黄金被视为对冲通胀的良好工具.

"下一个对黄金比较关键的因素是,美联储未来几周可能发出更多信号,暗示其会推出新一轮量化宽松政策,还是不再采取量化宽松,而是让经济继续缓慢成长,不寻求人为支撑下的高速成长,"瑞银全球大宗商品分析师Tom Price表示.

美联储定于9月20日召开会议,讨论采取何种措施来提振走势艰难的美国经济.

路透市场分析师王涛表示,技术面分析暗示金价日内可能升至1,862美元.

欲浏览金价24小时技术面展望图表,请点选:(link.reuters.com/weg53s)

欲浏览经通胀调整的金价图表,请点选:(r.reuters.com/pun62s)

投资者正静候本周一系列劳工市场数据,包括9月2日出炉的失业率和非农就业数据.最近数据显示,美国8月消费者信心大挫.

瑞银的Price表示,若美联储不实施第三轮量化宽松政策,金价涨势可能丧失动能,金价可能跌向1,400-1,500美元水平.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1833.19 -4.01 -0.22 29.15

现货银 41.35 -0.06 -0.14 33.99

现货铂金 1850.25 0.20 +0.01 4.68

现货钯金 774.50 3.85 +0.50 -3.13

TOCOM期金 4521.00 83.00 +1.87 21.24 110411

TOCOM铂金期货 4609.00 73.00 +1.61 -1.85 9727

TOCOM期银 101.80 2.10 +2.11 25.68 737

TOCOM钯金期货 1924.00 61.00 +3.27 -8.25 410

COMEX期金 1836.10 6.30 +0.34 29.18 13216

COMEX期银 41.41 0.01 +0.02 33.82 83

汇率

欧元/美元 1.4445

美元/日圆 76.60

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/梁睿雪;审校 王洋/张涛

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