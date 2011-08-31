〔日本股市〕收平,投资者获利了结抵消对美国货币政策放宽的期望(更新版)

(新增细节)

* 等待美国经济数据提供进一步线索

* 国内养老基金在9,000点下方买入--分析师

* 外资活动稀少

路透东京8月31日电---日股日经指数周三几近收平,有关美联储可能采取更多宽松货币政策的预期提供支撑,但与此同时,股市连涨四天后投资者了结获利,且对美国经济的担忧也挥之不去,这对股市构成拖累.

日经指数本月下跌8.9%,市场人气受损,因周二美国8月消费者信心指数下滑至两年来最低水准.

黯淡的数据强化了有关美联储下月将出台新政策的预期.周二公布的联储8月初政策会议记录显示,央行委员们讨论了一系列可以采用的提振经济的工具.[ID:nCN1934119]