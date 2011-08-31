〔日本股市〕收平,投资者获利了结抵消对美国货币政策放宽的期望(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 等待美国经济数据提供进一步线索
* 国内养老基金在9,000点下方买入--分析师
* 外资活动稀少
路透东京8月31日电---日股日经指数周三几近收平,有关美联储可能采取更多宽松货币政策的预期提供支撑,但与此同时,股市连涨四天后投资者了结获利,且对美国经济的担忧也挥之不去,这对股市构成拖累.
日经指数本月下跌8.9%,市场人气受损,因周二美国8月消费者信心指数下滑至两年来最低水准.
黯淡的数据强化了有关美联储下月将出台新政策的预期.周二公布的联储8月初政策会议记录显示,央行委员们讨论了一系列可以采用的提振经济的工具.[ID:nCN1934119]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。