〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元国债,为三年品种续发

路透上海8月31日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(9月7日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币记账式国债,为今年第13期三年品种续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该续发国债的竞争性招标时间为9月7日上午9:30-10:30,9月8日开始续发行,9月13日续发行结束.续发行部分从9月15日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于6月1日招标发行了今年第13期记账式国债CN110013=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.26%.9月7日续发行日,该期国债停止交易一天.(完)

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