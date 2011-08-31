《外汇动态》德国/美国公债利差缩窄,但欧元/美元仍守在重要关口上方

0718GMT---有交易商表示,两年期德国/美国公债利差与欧元兑美元走势之间相当稳定的关联已被打破;但欧元仍稳稳持于1.40美元关口上方,主要因为亚洲主权账户分散外汇储备操作引发的资金流动增加.

德国/美国公债利差US2YT=RRDE2YT=RR自5月初以来,的确缩窄80个基点至约48个基点,与此同时欧洲央行升息预期也在降低.

但ING的分析师Chris Turner称,对美联储9月将采取更多刺激措施的预期很可能支撑欧元.

"投机性质的欧元净多仓规模已跌离自5月峰值.这就是为何我们认为欧元/美元不会被大幅抛售的原因,"他说到.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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