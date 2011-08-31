〔中国外汇〕7月银行代客结售汇顺差432亿美元,环比微增0.5%--外管局

7月,境内银行代客涉外收入为1,954亿美元,对外付款为1,624亿美元,银行代客涉外收付款顺收为330亿美元;1-7月银行代客累计涉外收入12,891亿美元,累计对外付款10,790亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,100亿美元.

中国央行稍早公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1902881]

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)