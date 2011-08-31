〔中国经济〕稳物价仍是宏观调控首任,确保楼市调控见实效--总理

路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变;同时强调,要确保房地产调控见到实效.

他在9月1日将出版的第17期《求是》杂志撰文并称,必须根据形势变化,提高宏观经济政策的针对性、灵活性、前瞻性.

"既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,"温家宝表示.

他并称,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.

同时,温家宝还表示,要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效.(完)

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