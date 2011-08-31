〔中国经济〕稳物价仍是宏观调控首任,确保楼市调控见实效--总理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变;同时强调,要确保房地产调控见到实效.
他在9月1日将出版的第17期《求是》杂志撰文并称,必须根据形势变化,提高宏观经济政策的针对性、灵活性、前瞻性.
"既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,"温家宝表示.
他并称,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.
同时,温家宝还表示,要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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