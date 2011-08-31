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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 16:16 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至盘中高位,受助于德国批准扩大EFSF规模

路透伦敦8月31日电---欧元兑美元EUR=周三在EBS电子平台上升至1.4470的盘中高点,稍早德国政府内阁批准扩大欧元区援助机制规模的法律草案框架.[ID:nCN1935771](完)

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