〔金属期市〕铜价微涨,但可能创下15个月来最大单月跌幅

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月31日电---铜价周三小幅上涨,受印尼Grasberg铜矿面临罢工威胁及智利7月产量下降消息支撑,但涨势受限,因疲弱的经济数据引发了对于全球经济放缓的担忧.