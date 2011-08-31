〔欧洲汇市〕英镑料将受到月末卖压和疲弱经济前景的打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑美元和兑欧元持稳
* 月末卖压料将打压英镑今日的走势
* 黯淡经济前景令英镑走势蒙上阴霾
路透伦敦8月31日电---英镑继昨日下跌後于周三持稳,但月末卖压和英国黯淡的经济前景料令英镑走势继续承压.
交易商表示,鉴于目前没有重大英国经济数据和事件发生,英镑今日将非常容易受到全球风险偏好的影响.分析师将关注本周稍晚出炉的英国采购经理人指数(PMI),估价将印证经济增长低迷的前景.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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