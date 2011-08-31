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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 16:26 BJT

〔欧洲汇市〕英镑料将受到月末卖压和疲弱经济前景的打压

* 英镑兑美元和兑欧元持稳

* 月末卖压料将打压英镑今日的走势

* 黯淡经济前景令英镑走势蒙上阴霾

路透伦敦8月31日电---英镑继昨日下跌後于周三持稳,但月末卖压和英国黯淡的经济前景料令英镑走势继续承压.

交易商表示,鉴于目前没有重大英国经济数据和事件发生,英镑今日将非常容易受到全球风险偏好的影响.分析师将关注本周稍晚出炉的英国采购经理人指数(PMI),估价将印证经济增长低迷的前景.

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