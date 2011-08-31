〔新兴汇市〕印度卢比和韩元8月领跌亚洲货币,关注美联储动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 印度卢比8月累跌4.1%,韩元跌1.2%
* 今日出口商扶助韩圜,汇款流入提振披索
* 美联储第三轮量化宽松预期料支撑亚洲货币;不确定性犹存
路透新加坡8月31日电---多数新兴亚洲货币料录得月度跌幅,印度卢比和韩国韩元领跌,不过有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台一些措施的预期在周三部分缓解市场压力.
周二公布的美联储8月会议记录表明,会上决策者讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.[ID:nCN1934119]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。