〔新兴汇市〕印度卢比和韩元8月领跌亚洲货币,关注美联储动向

* 印度卢比8月累跌4.1%,韩元跌1.2%

* 今日出口商扶助韩圜,汇款流入提振披索

* 美联储第三轮量化宽松预期料支撑亚洲货币;不确定性犹存

路透新加坡8月31日电---多数新兴亚洲货币料录得月度跌幅,印度卢比和韩国韩元领跌,不过有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台一些措施的预期在周三部分缓解市场压力.

周二公布的美联储8月会议记录表明,会上决策者讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.[ID:nCN1934119]