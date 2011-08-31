(重温稿)《中国公开市场预测》需求不济令三个月央票发行量锐减,收益率料续持平

* 三个月期央票发行量锐减逾六成

* 资金面悲观预期压制需求

* 发行收益率料续持平

路透上海8月31日电---中国央行周四将招标发行10亿元人民币三个月期央行票据,较上周锐减逾六成.在扩大准备金上缴范围後,公开市场回笼资金功能弱化,央票发行收益率上行动力减弱,预计明日该期限央票收益率将继续持平.

交易员并表示,近期央票一二级市场利差走阔,机构在一级市场的需求低迷,再加上资金面的悲观预期打压,料短期内央票需求难以回暖.

"央票收益率还是持平吧."上海一银行交易员表示,"现在去变动央票收益率的意义不大,毕竟央行也不太需要通过提升央票发行量来回笼资金."

他并指出,银行流动性偏紧,再加上央票一二级市场收益率严重倒挂,机构需求低迷,本周三个月期央票发行缩至地量,而考虑到目前升息预期已经严重弱化,料其收益率将继续持稳.

央行上周四招标发行了30亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;同时进行的30亿元91天期正回购,中标利率也持稳于3.16%

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月央票最新收益率为3.6520%.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续六周净投放,累计达2,190亿元,其中上周净投放金额为160亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 270

正回购到期 --

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