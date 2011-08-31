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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 17:13 BJT

〔瑞士金融〕下议院经济委员会通过对瑞银和瑞信采纳更严格资本标准

路透苏黎世8月31日电---瑞士下议院一小组委员会投票通过对瑞银集团(UBS)UBSN.VX和瑞士信贷(Credit Suisse)CSGN.VX采取更严格的资本标准,但否决对两大银行发放红利设上限的提议.

经过金融危机期间瑞士政府需出面纾困瑞银的事件之後,瑞士在全球推动严格监管银行业方面领先.

下议院经济委员会周三发布声明稿称,委员会周二以18票对6票通过政府提案.

上议院已通过这项法案,现在将于9月送下议院进行全院表决,也就是这项法案可能在20112年生效,过渡期至2018年.

该提案要求瑞银与瑞信两大银行维持普通股一级资本率至少为19%,远高于巴塞尔III的要求.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋

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