〔瑞士金融〕下议院经济委员会通过对瑞银和瑞信采纳更严格资本标准

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月31日电---瑞士下议院一小组委员会投票通过对瑞银集团(UBS)UBSN.VX和瑞士信贷(Credit Suisse)CSGN.VX采取更严格的资本标准,但否决对两大银行发放红利设上限的提议.
经过金融危机期间瑞士政府需出面纾困瑞银的事件之後,瑞士在全球推动严格监管银行业方面领先.
下议院经济委员会周三发布声明稿称,委员会周二以18票对6票通过政府提案.
上议院已通过这项法案,现在将于9月送下议院进行全院表决,也就是这项法案可能在20112年生效,过渡期至2018年.
该提案要求瑞银与瑞信两大银行维持普通股一级资本率至少为19%,远高于巴塞尔III的要求.(完)
--编译 沈以文;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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