〔中国债市〕现券收益率止升转跌,资金面仍脆弱市场料难持续回暖

路透上海8月31日电---中国银行间债市现券收益率周三止升转跌,中长期品种下行3-4个基点(bp).因有部分投资者在对准备金新政进行理性分析後,对未来资金面的预期正由悲观转向中性,且早先现券价格跌幅已大,投资价值渐获认可.

不过交易员表示,这只不过是市场超调之後的一次反弹,尽管通胀和经济增速回落可期,但未来资金面仍将十分脆弱,债市缺乏持续回暖的推力.

"但凡突发因素,都会有超调的因素在里面,这次也是,"北京一大型银行交易员说,"当时大家都不知道资金会紧到什麽程度,所以一开始抛盘会很多,但经过不断的评估和修正,我们认为,从静态的总体情况看,影响应该是中性的,今天的回购就已经平稳多了."

中国银行间市场周三质押式回购加权平均利率大体走稳,且隔夜及七天期利率还略跌,有别于此前月末惯常大幅走升格局,或因准备金缴款扩至保证金消息已令市场资金需求的月末效应提前显现所致.[CN/CN]

上述交易员表示,此次因准备金上缴基数扩大而收紧的流动性,基本上可由公开市场到期以及外汇占款等资金投放因素对冲.不过在一些特殊的节点,比如大额可转债发行,节庆假日以及银行季末、年底考核等时候,仍可能造成资金面的短时紧张.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.

上海一位银行交易员则指出,对资金面的评估,各家银行情况可能各有不同,总之,现在只能走一步看一步.[ID:nCN1927391]

剩馀期限近七年的固息金融债110315券CN110315=CFXS成交居首,收报99.8509元,对应收益率4.5151%,成交172.61亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3612 4.9401

上日 3.4370 4.9607

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8789/3.8062

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8060/3.7506

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3549/4.2838

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