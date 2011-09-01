〔中国数据〕8月官方制造业PMI为50.9,连续四个月下滑後企稳回升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月1日电---中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI逆转此前连续四个月连续下滑的趋势,小幅回升至50.9,
这基本与此前路透访问的12位分析师给出的预估中值51相符,显示出经济发展态势回稳.
分项数据中,新出口订单指数降幅较大,超过2个百分点;其馀各项指数有所上升,购进价格指数为57.2,上期为56.3;积压订单指数、原材料库存指数升幅稍大,超过1个百分点.
中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50上方後,已连续第30个月保持在50以上.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
___________________2011年___________________ ____________2010年________
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
PMI(%) 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7 (完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选