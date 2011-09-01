〔中国数据〕8月官方制造业PMI为50.9,连续四个月下滑後企稳回升

路透北京9月1日电---中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI逆转此前连续四个月连续下滑的趋势,小幅回升至50.9,

这基本与此前路透访问的12位分析师给出的预估中值51相符,显示出经济发展态势回稳.

分项数据中,新出口订单指数降幅较大,超过2个百分点;其馀各项指数有所上升,购进价格指数为57.2,上期为56.3;积压订单指数、原材料库存指数升幅稍大,超过1个百分点.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50上方後,已连续第30个月保持在50以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

___________________2011年___________________ ____________2010年________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7 (完)