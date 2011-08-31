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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 17:06 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎波动率小幅走高,现汇承压

0849GMT---短期欧元/瑞郎波动率小幅走高,一个月波动率EURCHFVOL报17%,周二报约16.65%.欧元/瑞郎现汇面临新的压力,而瑞士央行从上周起就没在远期市场出现过.期权交易商称,目前是良好的入场点,因对全球经济放缓的担忧没有消失,可能提振瑞郎上涨.

美元/瑞郎波动率持稳,一个月波动率CHFVOL报16.2%.(完)

--编译 李富强;审校 艾茂林

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