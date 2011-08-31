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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 17:48 BJT

〔韩国金融〕国会批准赋予央行更多监管权力,追随全球趋势

路透首尔8月31日电---韩国国会周三批准央行法案修正案,使韩国央行对金融机构享有更多监管权,这与全球防止金融危机再次爆发的举措相一致.

韩国央行现有权将其准备金要求法规的针对目标范围扩大,将银行通过发债筹集的资金等包含在内.此外,央行还有权检查非银行金融企业的运营.

"这次修正旨在增强央行确保金融系统稳定的职能,这符合全球增强宏观经济稳定政策力度的趋势,"韩国央行发表声明称.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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