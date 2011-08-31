〔韩国金融〕国会批准赋予央行更多监管权力,追随全球趋势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月31日电---韩国国会周三批准央行法案修正案,使韩国央行对金融机构享有更多监管权,这与全球防止金融危机再次爆发的举措相一致.
韩国央行现有权将其准备金要求法规的针对目标范围扩大,将银行通过发债筹集的资金等包含在内.此外,央行还有权检查非银行金融企业的运营.
"这次修正旨在增强央行确保金融系统稳定的职能,这符合全球增强宏观经济稳定政策力度的趋势,"韩国央行发表声明称.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。