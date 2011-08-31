版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 17:30 BJT

《外汇动态》欧元区8月通胀数据符合预期,未引发欧元反应

0907GMT--欧元区公布8月消费者物价调和指数(HICP)後,欧元EUR=未受影响.该数据较上年同期增长2.5%,符合预期,且增幅较7月持平.[ID:nCN1935173].

在欧洲央行(ECB)总裁特里谢周一发表讲话後,通胀数据获得重视.特里谢谈到,央行已经评估了物价稳定风险,意指将调低对通胀压力的看法.

欧元兑美元最新报1.4433美元,下跌0.1%,通胀数据公布前为约1.4445.市场出现来自宏观和中长期投资大户的稳定卖盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐