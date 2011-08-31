《中国经济焦点》抗通胀首要任务地位未变,政策放松憧憬恐落空

* 稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务

* 中国经济增速虽略放缓但无需担心

* 未来货币政策的不确定性大大降低

* 房地产调控更重落实效果

作者 谢衡/邵晓忆/尹媛婷

路透北京8月31日电---憧憬货币政策可能松动的人士恐怕要失望了.中国总理温家宝对宏观经济的最新表态,不仅重申了"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且对经济增长放缓并未显出过多担忧.

在兼顾抗通胀和稳经济的平衡中,分析人士认为,货币政策未来更可能进入稳定期,不放松也不收紧,由此不确定性将大大降低,调控重点将是已有政策的落实,包括抑制房价挥出的一轮轮重拳.

温家宝在9月1日将出版的第17期《求是》杂志撰文称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.今年以来,"我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾."

对于经济增长,温家家认为,中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.

"这是政府对目前中国经济形势的主导评论.显示了高层认为目前中国经济'增长问题不大,通胀问题不小'这一指导思想."安信证券首席经济学家高善文说.

"所以认为货币政策会放松是不现实的,但应该也不会继续紧缩.这降低了未来宏观政策的不确定性,也给了大家喘息的机会,"他说.

温家宝称,要切实处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者关系,"既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动."

浙商证券宏观经济分析师郭磊说,"目前看来8月下旬的肉价和多种物价反弹已给政策带来了不少压力,CPI涨幅还是略超政策预期的.此番讲话再次强调控通胀与之前发改委的表态及央行的动作一脉相承."

上周(8月22-28日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格较前一周小幅上涨,其中蔬菜价格继续上涨,肉类价格继续小幅上涨.[ID:nCN1933085]

发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.[ID:nCN1929959]中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%.

**宏观政策保持稳定**

温家宝的文章显示中国政府控制通胀的态度坚决,但分析人士相信货币政策将维持稳定,并不会因此加大紧缩的力度.宏观政策进入稳定期,市场预期与政府意图更趋一致後,落实或将更有效率.

在7月通胀涨幅飙下37个月新高後,有分析师预期通胀拐点或现,未来CPI下行趋势明朗,紧缩的货币政策有可能出现放松.但最近中国政府对物价的一系列评论显示,通胀问题恐怕比市场理解的严重.

高善文表示,7月国际经济形势大幅动荡,导致国内亦出现过恐慌情绪,担心中国经济受到冲击,当时各方对未来国内经济走势的判断出现过摇摆.现在外围经济趋于稳定,注意力转回国内後,看到中国的经济增长并不用担心.

"我想总理这时候表态,也是为了让市场纠正这种理解的偏差."高善文说.

兴业银行首席经济学家鲁政委亦认为下阶段的政策仍然是"三不",就是不提准(存款准备金率)、不加息、不放松.

鲁政委解释称,不加息,是因为从全球经济环境看仍需措施来提振,且国内物价的拐点在7月可能出现,所以目前加息并不是必须手段.但毕竟物价还在高位运行,国内投机氛围浓重,所以流动性管理上仍不能放松.

路透此前援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]分析人士称,此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存款准备金率2-3次.

**地产调控更重实效**

在全球经济前景不明朗的情况下,市场亦开始期待楼市调控政策何时出现松动.而此番总理再度重申要落实房地产调控政策,将这一期望一并打消.

温家宝表示,要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效.

"可以看出未来的调控将保持稳定,不会加码,但也不会放松.既要保证当前房价稳定,又要保证後期的供应,稳定才是这场调控的真实目的,"莫尼塔投资房地产分析师王沛表示.

人民日报稍早亦援引业内人士普遍观点称,当前楼市调控的关键不是继续加码,而是要把现有的政策执行好.同时应加快启动房产税和房地产投资信托基金等制度改革.[ID:nCN1928671]

而在强大的政治压力下,後续地方政府调控亦将从严执行,调控效果将进一步显现.目前三线城市已有浙江台州出台限购令,未来会有更多三线城市加入限购.

链家地产首席分析师张月表示,第二轮大范围的限购或在9月开始,无论是硬性政策抑制还是心理观望,都将令二三线城市成交走低,全国楼市深度观望将在四季度明显体现.

在限购令和差别化信贷政策等措施的打压下,中国楼市调控已显现一定效果.中国国家统计局最新公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,不过同比涨幅继续扩大,显示调控依面临较大压力.[ID:nCN1907979](完)