〔中国汇市〕人民币兑美元收盘再创汇改来新高,单月涨幅为年内最大(更新版2)

(新增月度表现)

* 人民币兑美元收创汇改以来新高

* 8月涨幅0.92%为年内最大,重启汇改来累计升7.02%

* 市场正密切关注美国包括就业在内一系列经济数据

* 在此之前,预计汇价暂难打破震荡盘整格局

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价收盘再创汇改以来新高,本月并创年内最大单月涨幅.然而本周美国将公布包括就业在内的一系列经济数据,投资者多持谨慎心态,并希望从中觅得关于美国未来经济前景的更多信息.预计汇价暂难打破震荡盘整格局.

人民币兑美元8月涨幅为0.92%,而自2010年6月重启汇改以来的累计升幅则达7.02%.

上海一位银行交易员称,"这几日早盘波动都很小,一方面是因为市场观望情绪较浓,另一方面,央行中间价也不是很激进,基本上就是跟随国际美元的走势,可能央行那边也是想稳一稳."

他表示,虽然人民币兑美元屡创新高,但幅度都不大,美国周五将有重要的就业数据公布,在此之前,预计汇价仍将维持在6.38水平附近震荡.

东京汇市欧元周三承压,因市场对欧元区主权债务危机的担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日会议记录提升了市场对更多刺激政策的预期.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3782 6.3771 6.3825 6.3867 *6.3849 6.3805

注: *表示创2005年汇改以来新高

是否需要采取进一步行动来刺激低迷的美国经济复苏,美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员周二在这一问题上显露分歧,突显美联储主席贝南克面临的两难困境.[ID:nCN1934273]

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.

美联储下次政策会议将在9月20-21日举行.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2770/10 6.2780

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3550/80 6.3580

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3382元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)