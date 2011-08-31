〔中国信用债评级〕中诚信国际将昆明交通投资公司主体评级由AA调升至AA+

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体: 昆明市交通投资有限责任公司
* 发行量及品种:2010年15亿元公司债
* 评级公司: 中诚信国际
* 评级调整情况:主体评级由AA调升至AA+
债项评级由AA调升至AA+
* 评级展望:稳定
路透上海8月31日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周三发布跟踪评级报告,将昆明市交通投资有限责任公司主体信用等级由AA调升至AA+,同时将该行2010年发行的15亿元公司债债项评级由AA上调至AA+.
中诚信报告称,2010年,公司收入规模大幅增加,盈利能力显着增强.作为昆明市交通设施建设、运营的重要主体,公司获得政府有力支持.此外,优质的土地储备预计将为公司带来可观的土地开发收益.
不过报告指出,需要关注资本支出压力,较重的债务负担及收费政策的不确定性.
2010年,昆明交通投资公司实现营业总收入11.02亿元人民币,同比增长10.53亿元;实现利润总额9.90亿元,为2009年的10.80倍.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。