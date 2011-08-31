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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 17:50 BJT

〔中国信用债评级〕中诚信国际将昆明交通投资公司主体评级由AA调升至AA+

* 发行主体: 昆明市交通投资有限责任公司

* 发行量及品种:2010年15亿元公司债

* 评级公司: 中诚信国际

* 评级调整情况:主体评级由AA调升至AA+

债项评级由AA调升至AA+

* 评级展望:稳定

路透上海8月31日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周三发布跟踪评级报告,将昆明市交通投资有限责任公司主体信用等级由AA调升至AA+,同时将该行2010年发行的15亿元公司债债项评级由AA上调至AA+.

中诚信报告称,2010年,公司收入规模大幅增加,盈利能力显着增强.作为昆明市交通设施建设、运营的重要主体,公司获得政府有力支持.此外,优质的土地储备预计将为公司带来可观的土地开发收益.

不过报告指出,需要关注资本支出压力,较重的债务负担及收费政策的不确定性.

2010年,昆明交通投资公司实现营业总收入11.02亿元人民币,同比增长10.53亿元;实现利润总额9.90亿元,为2009年的10.80倍.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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