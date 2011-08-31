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债券 | 2011年 8月 31日 星期三 17:53 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,受月底买盘支撑

路透伦敦8月31日电---美国公债周三在欧洲时段持稳,月底买盘抵消了风险偏好略微回升的影响.市场预计,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能重启货币刺激政策,带动风险偏好回暖.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日政策会议记录显示,其中一些理事要求采取大胆举措,支撑该国萎靡不振的经济,这令9月20-21日政策会议後出台更多宽松措施的预期升温.[ID:nCN1934119]

"目前市场稍微呈现追逐风险气氛,但短债似乎还好,主要是由于月底买盘,"一交易商称.

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