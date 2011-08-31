〔中国个股〕宝钢料明年业绩有较好成长,但分析师调降盈利预测(更新版)

(新增公司高层评论和券商报告)

* 宝钢上半年净利同比降近四成

* 宝钢高层对明年业绩形势乐观

* 投行大幅调降宝钢今明两年盈利预测

* 宝钢小幅下调今年产量目标

* 上半年财务费用大减,有大笔汇兑收益

路透上海8月31日电---中国经济增速放缓令国内钢铁需求回落,给中国最大钢铁公司之一的宝钢股份(600019.SS)带来不小经营压力,其上半年净利同比降近四成,而下半年仍堪忧.但公司高层指出,随着下游需求增长,明年业绩会有很好增长,预计今後几年内不会出现亏损局面.

而有意思的是,国内知名投行中金公司及国信证券最新报告则均调降宝钢今明两年盈利预测.其中,中金将宝钢今年每股盈利(EPS)预测由0.83元大幅下调至0.54元,明年EPS亦由0.92元下调至0.63元.

"虽然中国经济增长速度有所回落,中国钢铁消费增长速度有所放缓.但是中国工业化和城市化进程还没有完成,钢铁市场前景仍然看好."宝钢股份总经理马国强在网上业绩说明会上指出.

宝钢股份上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元人民币,略低于分析师此前预期;每股收益0.29元.[ID:nCN1933301]公司中报并预计,其三季度碳钢产品销售价格较二季度将有所下降,而同期铁矿石等主要原燃料价格仍处高位.下半年钢铁生产企业仍然面临较大的盈利下滑压力.

中金报告指出,宝钢下调年度生产经营计划,钢材销量计划下调55万吨至2,557万吨,同时对公司三季度业绩展望转弱,三季度将是全年业绩低点,因此下调宝钢盈利预测.

国信证券知名钢铁业分析师郑东在最新报告亦称,由于铁矿石等原材料成本转嫁出现困难,下调宝钢2011/2012年EPS预测到0.49/0.60元,下调评级为"谨慎推荐";海通证券报告则预计今明两年宝钢EPS为0.62和0.70元.

因矿石等原材料价格高企及下游需求不振,中国钢铁业正经历全行业的发展低潮.宝钢盈利一向在业内名列前茅,而其他公司表现更是疲弱,鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)上半年业绩下降逾九成.

**矿石价格仍将高企**

宝钢高层还表示,目前铁矿石按照普氏指数IODBZ00-PLT按季定价,预计第四季及明年铁矿石价格仍将高位运行.公司亦有考虑在海外拓展资源,以减弱矿石价格波动带来的不利影响.

"加大对上游资源的控制,是公司的战略.除了与供应商的协议之外,我们考虑进行资源投资,但是投资资源取决于适当的时机."马国强说.

宝钢中报已将全年经营指标略作调整,其中营业总收入由年初预计的2,100亿元调高到2,179亿元,但营业成本调高幅度更大,由1,847亿元提高到1,986亿元.这意味公司全年毛利目标将较年初减少60亿元.

对于宝钢主打产品所对应的下游行业--汽车和家电业未来需求,马国强则仍持乐观态度.

他指出,中国的汽车和家电虽然近年来增长较快,但目前国内千人汽车拥有量仍处于很低水平.随着国民收入不断增长,中国的汽车需求在未来较长的一段时期仍将有较大发展空间.家电由于农村消费市场的启动,以及更新需求的不断提高,中长期发展前景良好.

**开拓增收渠道**

尽管当前钢铁业形势较弱,不过宝钢正努力降低财务费用等其他方面的开支,以提高整体效益水平.

马国强指出,在宏观经济进入加息通道前,公司通过发行六年期分离可转债、三年期中期票据的直接融资方式提前锁定了200亿元的中长期低成本融资;其次公司近几年来把握人民币兑美元单边升值,且美元融资利率低于人民币融资利率的有利契机,不断扩大美元融资,调整债务结构,实现了较低的利息支出和较大的汇兑收益.

另外,宝钢在市场资金趋紧的背景下,对阶段性富裕的资金进行了适当的无风险保值增值运作,也实现了一定的利息收入.

上半年宝钢股份的财务费用6,609万元,较去年同期的6.4亿元减少近九成,其中上半年仅汇兑损益一项就有7.16亿元收入,而去年同期仅1.27亿元.

宝钢股份周三收报5.29元,跌0.75%;过去三个月则累计跌近15%.(完)