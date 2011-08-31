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债券 | 2011年 8月 31日 星期三 18:55 BJT

〔欧洲金融〕德总理内阁支持赋予欧洲金融稳定机构新权力(更新版)

(新增细节)

路透柏林8月31日电---德国总理梅克尔的内阁周三批准赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新的权力,一场将持续一个月、旨在说服其保守派阵营中的怀疑论者支持危机应对措施的论战由此开始.

由于担心德国向欧盟让渡过多权力,梅克尔执政联盟中的一些成员曾威胁,在德国国会下议院9月29日召开会议时,将投票反对向EFSF授予更多权力.

若保守派反对者足够多,且梅克尔被迫依赖反对党来通过这项立法,她可能会面临解散议会并召集提前选举的压力,不过这种情况的可能性看来很小.

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