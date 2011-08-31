〔欧洲金融〕德总理内阁支持赋予欧洲金融稳定机构新权力(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林8月31日电---德国总理梅克尔的内阁周三批准赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新的权力,一场将持续一个月、旨在说服其保守派阵营中的怀疑论者支持危机应对措施的论战由此开始.
由于担心德国向欧盟让渡过多权力,梅克尔执政联盟中的一些成员曾威胁,在德国国会下议院9月29日召开会议时,将投票反对向EFSF授予更多权力.
若保守派反对者足够多,且梅克尔被迫依赖反对党来通过这项立法,她可能会面临解散议会并召集提前选举的压力,不过这种情况的可能性看来很小.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。