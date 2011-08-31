〔欧洲金融〕德总理内阁支持赋予欧洲金融稳定机构新权力(更新版)

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路透柏林8月31日电---德国总理梅克尔的内阁周三批准赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新的权力,一场将持续一个月、旨在说服其保守派阵营中的怀疑论者支持危机应对措施的论战由此开始.

由于担心德国向欧盟让渡过多权力,梅克尔执政联盟中的一些成员曾威胁,在德国国会下议院9月29日召开会议时,将投票反对向EFSF授予更多权力.