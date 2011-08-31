〔中港股市〕恒指8月写下08年危机以来单月最差,沪综指微涨

路透香港/上海8月31日电---香港股市周三连续第三个交易日收高,投资者转进银行与能源类股.恒指8月走势为2008年金融危机爆发以来单月最差表现.

成交量稀疏反映投资者对这波涨势缺乏信心.本月波动性急升令恒指挫跌8.5%,导致一些投资者离场观望,等候欧美央行是否放宽货币政策的局势更为明朗.

"恒指反弹态势很难长时间持续,但料可在当前水准持稳至9月初,届时欧美局势可能会更清楚些,"第一上海证券策略员叶尚志表示.

恒生指数从8月低点反弹逾6%,但是市场人士不确定反弹是否能够持续,分析师刚刚开始调整获利预估.上海证券报周三报导,整体中国上市企业上半年净利润增幅较上年同期下降.

恒生指数.HSI收高1.64%报20,534.85点,恒生国企指数.HSCE上扬1.83%报10,943.29点.

德国7月实质零售销售初值较前月持平,好于市场预期,提振拥有相当规模欧洲业务的零售商.普拉达(Prada)(1913.HK)和思捷环球(0330.HK)大涨,成交量出众.思捷环球上扬5.3%,在恒生指数成份股中涨幅最大.

上海股市沪综指.SSEC收复早盘失地并小幅收高0.03%,至2,567.34点,A股成交量降至两个月低位,酒类生产商走高,抵消钢铁股下跌的拖累.

沪综指本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.

沪市A股成交额缩至620亿元人民币,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.

中原证券分析师张刚表示,"政策信号不明的情况下,防御性类股和酒类等抗通胀类股会成为焦点."

宜宾五粮液股份有限公司(000858.SZ)周三发布提价公告称,将自9月10日起上调酒产品出厂价格,幅度约为20%-30%.稍早公布上半年实现净利33.63亿元,同比增长48.7%.

日信证券分析师徐海洋认为,从估值及技术层面分析,大盘目前下方大约2,550点附近支撑较强,预计短线盘整後,可能会选择向上突破,但力度不强,市场接下来聚焦8月宏观经济数据公布,以进一步判断後市走向.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,846.0点,涨0.29%,成交量为211,801手.(完)