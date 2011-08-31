〔英国经济〕首相卡梅伦称,银行业不能冒那些会危及到英国经济的风险

路透伦敦8月31日电---英国首相卡梅伦周三表示,银行业绝对不能冒那些可能会危及到英国经济的风险.

卡梅伦称他在等待将于9月12日公布的政府报告,在此之前不会就银行业情况发表更多看法.但他对银行业提出了两项重要要求.

"首先,银行业应当能向实体经济贷出资金,从而支撑经济增长和就业."卡梅伦对Sky新闻表示,"其次,我们要确保银行业不会冒那些危及经济的风险."

围绕银行业改革的争论已经白热化,商业游说团体反对在经济不稳定之际增加对行业的监管.英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)则对上述担忧毫不认同.(完)