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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 18:09 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,受获利了结卖盘影响

路透东京8月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三几近收平,在其它大宗商品市场亦丧失动能之际,胶市的获利了结卖盘抵消了此前的买兴.

TOCOM指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌0.1日圆,结算价报每公斤375.3日圆,盘中一度触及三周高位379日圆.该期胶合约本月挫跌2.9%,此前突破400日圆关口未果,并证实350日圆上方有支撑.

主力期约价格目前高于371.5日圆的50日移动均线切入水准.

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