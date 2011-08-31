〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,受获利了结卖盘影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三几近收平,在其它大宗商品市场亦丧失动能之际,胶市的获利了结卖盘抵消了此前的买兴.
TOCOM指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌0.1日圆,结算价报每公斤375.3日圆,盘中一度触及三周高位379日圆.该期胶合约本月挫跌2.9%,此前突破400日圆关口未果,并证实350日圆上方有支撑.
主力期约价格目前高于371.5日圆的50日移动均线切入水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。