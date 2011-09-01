菲律宾总统称欢迎中国投资

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月31日电---菲律宾总统阿基诺三世周三在中国一贸易论坛上表示，菲律宾欢迎中国企业投资菲律宾。

这是阿基诺三世首次对中国展开国事访问，其间他将致力达成价值总额70亿美元的协议，缓解两国因领土争议而紧张的关系。

他是在北京举行的菲律宾-中国经济与贸易论坛上对与会官员与商界高管们做出上述表态的。

按照访问日程安排，阿基诺三世周三稍晚与中国国家主席胡锦涛会面，周四会晤中国国务院总理温家宝。

他说道：“过去，我们的商贸关系对你们更加有益，现在，我们来此推动一个更加平衡的关系。”

他表示菲律宾欢迎中国企业与中国投资，特别是菲律宾旅游业、农业与基础设施行业为中国敞开大门。

他补充说道：“请让我再次宣布：菲律宾确实是对企业敞开大门。”

阿基诺三世并且表示，菲律宾将保证中国企业拥有“公平的竞争环境”，承诺发扬“透明文化”。

他说道：“本届政府管理下的菲律宾与之前政府的最大改变在于心态。我们不会为了获得协议走捷径。我们会奉行正确的步骤。”（完）