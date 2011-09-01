菲律宾总统称欢迎中国投资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月31日电---菲律宾总统阿基诺三世周三在中国一贸易论坛上表示，菲律宾欢迎中国企业投资菲律宾。
这是阿基诺三世首次对中国展开国事访问，其间他将致力达成价值总额70亿美元的协议，缓解两国因领土争议而紧张的关系。
他是在北京举行的菲律宾-中国经济与贸易论坛上对与会官员与商界高管们做出上述表态的。
按照访问日程安排，阿基诺三世周三稍晚与中国国家主席胡锦涛会面，周四会晤中国国务院总理温家宝。
他说道：“过去，我们的商贸关系对你们更加有益，现在，我们来此推动一个更加平衡的关系。”
他表示菲律宾欢迎中国企业与中国投资，特别是菲律宾旅游业、农业与基础设施行业为中国敞开大门。
他补充说道：“请让我再次宣布：菲律宾确实是对企业敞开大门。”
阿基诺三世并且表示，菲律宾将保证中国企业拥有“公平的竞争环境”，承诺发扬“透明文化”。
他说道：“本届政府管理下的菲律宾与之前政府的最大改变在于心态。我们不会为了获得协议走捷径。我们会奉行正确的步骤。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。