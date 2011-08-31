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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 18:15 BJT

〔亚洲橡胶〕8月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月31日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 364.5 29 362.5 252

10月 365.6 28 365.1 18

11月 368.4 20 368.0 11

12月 370.7 186 370.6 9

1月 373.1 3930 373.0 73

2月 375.3 6491 374.8 339

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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