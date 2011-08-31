〔中国能源〕康菲称已查明并封堵溢油源,并将对溢油事件承担其责任

路透北京8月31日电---本月底前彻底封堵并清除蓬莱溢油的大限将到,康菲石油中国有限公司周三称,已完成中国海洋局的要求,查明并且封堵了溢油源,并表示对渤海湾溢油事件表示歉意,且将承担其责任.

此前,中国国家海洋局曾多次督促康菲于本月底前完成"两个彻底",即"彻底排查溢油风险点,彻底封堵溢油源",并警示若不能完成,将进一步加大监管力度.

康菲中国网站新闻稿援引其向中国海洋局提交的一份综合报告称,其"确认已经完成'两个彻底'的要求,汇报了封堵溢油源的措施,并包括第三方的确认."

"康菲对渤海湾发生的溢油事件表示歉意,并将承担其责任."康菲中国表示.但报告尚未对环境评估和赔偿事宜作出进一步说明.

报告并称,康菲中国正分析并确定这两起溢油事件的原因,其初步结果显示可能是由于油藏压力导致油藏液体沿断层向上运移至海底.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

上周康菲公司承认,蓬莱19-3油田C平台附近海床又发现新的油污渗漏点,截至目前C平台附近共发现渗漏点16个.

中国海洋局稍早明确表态,将在本月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.[ID:nCN1925741](完)

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