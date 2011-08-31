(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中透坚,月底最後一日新钱难觅

* 短率稳中有趋高压力

* 月底最後一日新钱难觅

记者 高洁如

路透台北8月31日电---台湾银行间短期利率周三勉力持稳,略有走升压力.今日是月底最後一个交易日,受到部分外商银行不能拆出的影响,资金偏少,但整体情况倒也不像先前几个月般紧张,短率稳中透坚.

交易员指出,市场新钱难觅,若真有必要就须屈就拆出一方开出的利率,一周内的拆款利率约略扬升近5基点.不过今日市场这样的新钱不多.而银行也会先以少申报央行存单做为调节资金的第一选择,因此需求面上并未大幅暴增.

"今天是紧了一点,拆出利率我们有调高一些,"一本地大型银行交易员称.另一位大型银行交易员表示,由于一向担任拆出资金的外商银行今日资金供给有限,因此在申报央行存单的金额方面已有减少.

他们同时表示,度过了月底最紧的一日,估计明日应可回复宽松局面.而本提存期最後一日是落在本周五,交易员表示,由于银行倾向保守操作,估计各银行的积数大致准备完毕,周五期底资金应不致紧俏.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,上日为0.394%;区间为0.293-0.75%,上日在0.293-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.386-0.83%,同上日.

**短票利率也不变**

短票市场方面,票券商交易员说,今日虽是月底最後一日,但是缺口没有上日大,短票的交投大致平稳.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行1,429.5亿台币存单.相较存单到期金额1,664.5亿,存单发行馀额减少235亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期金额912亿台币,周五为2,299.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为195亿台币,累计超额准备为1,461亿台币,加计前期1%的超额准备为2,388亿台币.

**RP利率维持区间**

债市同业附买回(RP)利率周三维持既有区间.今日虽为月底且有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,投信、一般企业尚有余钱流入,整体资金供应还算平稳.

资金调度人士表示,寿险端因应公司债交割而走钱,部分投信也转做定存,以及预备股利发放而提前赎回.不过,场上找钱并不难,多打几通电话即能补齐缺口.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

另外,交易商统计,周五将有广达(2382.TW)现金股利发放,金额138亿台币.(完)