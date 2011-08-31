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债券 | 2011年 8月 31日 星期三 18:36 BJT

〔标题新闻〕德国财长称德政府通过支持调整EFSF,展现了维护欧元区稳定的承诺

* 欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7JN00E]

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