〔美国数据〕8月26日当周购房抵押贷款申请下降,再融资需求仍低迷--MBA

路透纽约8月31日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国购房抵押贷款申请下降,因再融资需求连续第二周低迷.

MBA表示,8月26日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下降9.6%至631.7.

MBA表示,经季节调整的再融资指数USMGR=ECI下滑12.2%至3,381.7;经季节调整的购房贷款申请指数微升0.9%至159.3,前周曾创15年低位.

"再融资申请连续第二周自近期高位下滑,同时购房贷款申请仍位于15年低位附近,"MBA高管Mike Fratantoni在声明中称.

再融资占整体抵押贷款申请的比例降至77.8%,上周为79.8%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.32%,低于前一周的4.39%.(完)

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