〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差第二天上扬,受供应减缓迹象提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月31日电---亚洲柴油市场周三走强,裂解价差第二天上涨,因有迹象显示亚洲供应减缓.
0830GMT,柴油近月9月合约裂解价差上涨0.13美元,至17.79美元.柴油9/10月合约跨月价差基本持平,报每桶正价差0.15美元,仅微跌0.01美元.
"未来数月日本出口或将下降,因国内需求正在增强.该国炼厂也正准备在冬季前将生产重心转为煤油,"一位驻新加坡的馏分油交易商称.
根据路透的数据,9月裂解价差自8月16日转为即期合约以来已累计下跌近1美元,而此前两个交易日曾上涨.
9月柴油裂解价差上涨0.17美元,至每桶较迪拜原油升水17.79美元.
航煤裂解价差微涨0.08美元,至每桶19.79美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 128.65 129.05 128.85 126.05 +2.80 +2.22
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.55 126.95 126.75 123.95 +2.80 +2.26
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.80 128.20 128.00 125.15 +2.85 +2.28
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.65 129.05 128.85 125.10 +3.75 +3.00
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.15 124.30 +2.85 +2.29
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.30 127.30 +2.86 +2.30 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。