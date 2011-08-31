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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 20:04 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差第二天上扬,受供应减缓迹象提振

路透新加坡8月31日电---亚洲柴油市场周三走强,裂解价差第二天上涨,因有迹象显示亚洲供应减缓.

0830GMT,柴油近月9月合约裂解价差上涨0.13美元,至17.79美元.柴油9/10月合约跨月价差基本持平,报每桶正价差0.15美元,仅微跌0.01美元.

"未来数月日本出口或将下降,因国内需求正在增强.该国炼厂也正准备在冬季前将生产重心转为煤油,"一位驻新加坡的馏分油交易商称.

根据路透的数据,9月裂解价差自8月16日转为即期合约以来已累计下跌近1美元,而此前两个交易日曾上涨.

9月柴油裂解价差上涨0.17美元,至每桶较迪拜原油升水17.79美元.

航煤裂解价差微涨0.08美元,至每桶19.79美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 128.65 129.05 128.85 126.05 +2.80 +2.22

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.55 126.95 126.75 123.95 +2.80 +2.26

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.80 128.20 128.00 125.15 +2.85 +2.28

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.65 129.05 128.85 125.10 +3.75 +3.00

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.15 124.30 +2.85 +2.29

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.30 127.30 +2.86 +2.30 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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