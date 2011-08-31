〔东南亚股市〕上涨,新加坡股市录得逾两年来最大涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月31日电---东南亚股市周三跳涨,因投资者在月底之际再度建仓,寄望美联储能够祭出新的刺激措施.新加坡股市录得逾两年来最大涨幅.
包括泰国和越南在内的一些市场录得温和的外资流入.泰国股市人气上扬,此前穆迪上调该国两大银行--盘谷银行和Siam Commercial Bank的评级.
SCB Securities策略部门主管Sukit Udomsirikul说:"穆迪上调评级对两大银行乃至泰国银行业是一大利好."
"买兴强劲,部分原因是股价一直相对较低.总体来说,这股买盘也是股价在8月触底并将继续反弹的信号."
泰国股市.SETI跳升2.4%.盘谷银行(BBL.BK)飙升5.6%.Siam Commercial Bank (SCB.BK)上涨3.5%.
本月东南亚股市扳回部分跌幅,但仍徘徊在本月稍早触及的低点附近.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。