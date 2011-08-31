〔东南亚股市〕上涨,新加坡股市录得逾两年来最大涨幅

路透曼谷8月31日电---东南亚股市周三跳涨,因投资者在月底之际再度建仓,寄望美联储能够祭出新的刺激措施.新加坡股市录得逾两年来最大涨幅.

包括泰国和越南在内的一些市场录得温和的外资流入.泰国股市人气上扬,此前穆迪上调该国两大银行--盘谷银行和Siam Commercial Bank的评级.

SCB Securities策略部门主管Sukit Udomsirikul说:"穆迪上调评级对两大银行乃至泰国银行业是一大利好."

"买兴强劲,部分原因是股价一直相对较低.总体来说,这股买盘也是股价在8月触底并将继续反弹的信号."

泰国股市.SETI跳升2.4%.盘谷银行(BBL.BK)飙升5.6%.Siam Commercial Bank (SCB.BK)上涨3.5%.