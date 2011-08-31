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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 20:45 BJT

〔表格〕加拿大第二季实质GDP环比年率下滑0.4%,受累于出口因素

路透8月31日电---加拿大统计局周三公布,该国第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%,因出口对GDP造成重大拖累.该下滑部分原因是日本震灾对汽车行业以及山火对石油领域的暂时性影响所致.第一季修正为增长3.6%,前值为增长3.9%.

加拿大第二季实质GDP较前季下滑0.1%,第一季修正後为成长0.9%,前值为成长1.0%.

该国6月GDP较前月增长0.2%,5月修正後为下滑0.3%,与初值一致.

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