〔表格〕加拿大第二季实质GDP环比年率下滑0.4%,受累于出口因素

路透8月31日电---加拿大统计局周三公布,该国第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%,因出口对GDP造成重大拖累.该下滑部分原因是日本震灾对汽车行业以及山火对石油领域的暂时性影响所致.第一季修正为增长3.6%,前值为增长3.9%.