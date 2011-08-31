〔表格〕加拿大第二季实质GDP环比年率下滑0.4%,受累于出口因素

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---加拿大统计局周三公布,该国第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.4%,因出口对GDP造成重大拖累.该下滑部分原因是日本震灾对汽车行业以及山火对石油领域的暂时性影响所致.第一季修正为增长3.6%,前值为增长3.9%.
加拿大第二季实质GDP较前季下滑0.1%,第一季修正後为成长0.9%,前值为成长1.0%.
该国6月GDP较前月增长0.2%,5月修正後为下滑0.3%,与初值一致.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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