〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至四周高位,裂解价差则跌至两周低点

路透新加坡8月31日电---亚洲石脑油价格周三升至四周高位,而裂解价差扩大跌幅至两周低位,跨月价差则收窄至五日低点.

交易员说,布兰特油价强劲,以及亚洲部分市场假期休市,可能损及人气.

一名交易员称,"由于布兰特原油价格走高,西方石脑油市场人气下滑."其他交易员则说,亚洲部分市场假期导致的交投清淡,亦有可能是导致人气疲软的原因.

汽油裂解价差上升近15%,达至逾两年来最高,因即期供给收紧.

"交易商可能悉数抛出其即期船货,但越南仍在寻求买入船货,同时台塑石化已停止供给,"一交易员说.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨18.25美元,至每吨984.75美元,为8月2日触及990.00美元以来最高.

10月上半月和11月上半月互换逆价差收窄0.50美元至5.50美元,之前曾连续四日持稳在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌4.78美元至每吨升水128.55美元,为8月17日触及每吨123.80美元以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨2.66美元至每桶20.19美元,为7月4日触及22.61美元以来最高.

汽油裂解价差上涨1.63美元,至每桶13.04美元,为2009年2月来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 984.25/985.25 966.50 +18.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 106.96/107.06 104.97 +2.04

9月石脑油互换NAF-1M-S 974.50/976.50 959.00 +16.50

10月石脑油互换NAF-2M-S 970.38/972.38 955.13 +16.25

97号现货汽油GL97-SIN 132.26/132.36 127.41 +4.90

95号现货汽油GL95-SIN 130.63/130.73 125.78 +4.90

92号现货汽油GL92-SIN 127.15/127.25 122.50 +4.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.14/20.24 17.53 +2.66 (完)