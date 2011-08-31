〔国际油市〕亚洲燃料油走坚,10月/11月跨月价差反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月31日电---亚洲燃料油市场周三走坚,即将成为即期的10月/11月跨月价差从三日的跌势中反弹.到期的9月/10月合约连续第五日持坚于约每吨6美元的月度高位.
不过高固定价格水平引发了强劲的卖兴,成交超过10万吨,这将裂解价差推至较迪拜原油每桶贴水约6美元.
一位在新加坡的西方交易员说:"10月/11月跨月价差的反弹并非太让人意外,下行空间总是有限,即便是在10月套利船货流入量增加的情况下,因为有围绕在符合规格船货数量的不确定性."
9月到岸的西方套利船货在260-270万吨,为2008年12月以来的最低.10月到岸的西方套利船货已预定了340-350万吨.
9月裂解价差走阔0.22美元,报每桶较迪拜原油贴水5.96美元.10月裂解价差下跌0.21美元,报每桶贴水6.69美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 676.00 676.70 676.35 660.55 15.80 2.39
现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.50 667.00 666.75 653.38 13.38 2.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 670.00 672.00 671.00 660.00 11.00 1.67
380CST船用燃料油升水 3.50 5.00 4.25 6.63 -2.38
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 5.90 5.70 6.88 -1.18 -17.09 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。