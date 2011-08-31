〔国际油市〕亚洲燃料油走坚,10月/11月跨月价差反弹

路透新加坡8月31日电---亚洲燃料油市场周三走坚,即将成为即期的10月/11月跨月价差从三日的跌势中反弹.到期的9月/10月合约连续第五日持坚于约每吨6美元的月度高位.

不过高固定价格水平引发了强劲的卖兴,成交超过10万吨,这将裂解价差推至较迪拜原油每桶贴水约6美元.

一位在新加坡的西方交易员说:"10月/11月跨月价差的反弹并非太让人意外,下行空间总是有限,即便是在10月套利船货流入量增加的情况下,因为有围绕在符合规格船货数量的不确定性."

9月到岸的西方套利船货在260-270万吨,为2008年12月以来的最低.10月到岸的西方套利船货已预定了340-350万吨.

9月裂解价差走阔0.22美元,报每桶较迪拜原油贴水5.96美元.10月裂解价差下跌0.21美元,报每桶贴水6.69美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 676.00 676.70 676.35 660.55 15.80 2.39

现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.50 667.00 666.75 653.38 13.38 2.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 670.00 672.00 671.00 660.00 11.00 1.67

380CST船用燃料油升水 3.50 5.00 4.25 6.63 -2.38

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 5.90 5.70 6.88 -1.18 -17.09 (完)