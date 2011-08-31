〔表格〕美国8月芝加哥采购经理人指数为56.5,预估为53.5

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月31日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.5,预估为53.5.7月为58.8.8月芝加哥PMI创下2009年11月以来的最低.
以下为详细数据:
8月 7月 6月 5月 4月 3月
采购经理人指数(PMI) 56.5 58.8 61.1 56.6 67.6 70.6
生产分项指数 57.8 64.3 66.9 56.0 70.0 74.2
新订单分项指数* 56.9 59.4 61.2 53.5 66.3 74.5
未交货订单分项指数* 49.6 55.7 49.3 51.7 62.4 69.6
库存分项指数 52.9 53.2 46.9 61.6 53.5 60.5
就业分项指数* 52.1 51.5 58.7 60.8 63.7 65.6
供应商交货分项指数* 60.5 55.9 64.8 63.8 68.4 62.7
物价分项指数 68.6 71.7 70.5 78.6 81.8 83.4
* 表示用来计算指数的分项数据.(完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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