版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 22:03 BJT

〔表格〕美国8月芝加哥采购经理人指数为56.5,预估为53.5

路透纽约8月31日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.5,预估为53.5.7月为58.8.8月芝加哥PMI创下2009年11月以来的最低.

以下为详细数据:

8月 7月 6月 5月 4月 3月

采购经理人指数(PMI) 56.5 58.8 61.1 56.6 67.6 70.6

生产分项指数 57.8 64.3 66.9 56.0 70.0 74.2

新订单分项指数* 56.9 59.4 61.2 53.5 66.3 74.5

未交货订单分项指数* 49.6 55.7 49.3 51.7 62.4 69.6

库存分项指数 52.9 53.2 46.9 61.6 53.5 60.5

就业分项指数* 52.1 51.5 58.7 60.8 63.7 65.6

供应商交货分项指数* 60.5 55.9 64.8 63.8 68.4 62.7

物价分项指数 68.6 71.7 70.5 78.6 81.8 83.4

* 表示用来计算指数的分项数据.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 侯向明

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐