版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕开高,受美联储将采取更多刺激举措的憧憬提振

路透纽约8月31日电---美国股市周三开盘上涨,因人们继续寄望于将有更多刺激萎靡不振经济的举措出炉,此前一天美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布最新会议记录.

道琼工业指数.DJI盘初上涨75.38点,或0.65%,报11,635.33点;标准普尔500指数.SPX涨8.26点,或0.68%,报1,221.18点.Nasdaq指数.IXIC涨17.72点,或0.69%,报2,593.83点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐