〔美国热股〕JOY GLOBAL同意向Cameron International出售钻探产品业务

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---JOY GLOBALJOYG.O称,同意向Cameron International CorpCAM.N出售新近收购的钻探产品业务部门LeTourneau Technologies,作价3.75亿美元,因其计划聚焦核心采矿设备业务.
周三早盘JOY GLOBAL股价大涨6.11%,报87.46美元;Cameron International上涨1.3%,报52.55美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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