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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 21:59 BJT

〔美国热股〕JOY GLOBAL同意向Cameron International出售钻探产品业务

路透8月31日电---JOY GLOBALJOYG.O称,同意向Cameron International CorpCAM.N出售新近收购的钻探产品业务部门LeTourneau Technologies,作价3.75亿美元,因其计划聚焦核心采矿设备业务.

周三早盘JOY GLOBAL股价大涨6.11%,报87.46美元;Cameron International上涨1.3%,报52.55美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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