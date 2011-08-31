〔美国热股〕美政府提议阻止美国电话电报公司并购T-Mobile USA--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月31日电---两名了解事件的消息人士表示,出于对反竞争的考虑,美国奥巴马政府周三提议阻止美国电话电报公司(T.N)收购无线通讯同业T-Mobile USA(DTEGn.DE).
周三早盘,美国电话电报公司股价下挫4%,报28.43美元,Sprint Nextel Corp (S.N)股价劲升8.45%,报3.85美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选