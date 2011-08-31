版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 23:16 BJT

〔美国热股〕美政府提议阻止美国电话电报公司并购T-Mobile USA--消息

路透华盛顿8月31日电---两名了解事件的消息人士表示,出于对反竞争的考虑,美国奥巴马政府周三提议阻止美国电话电报公司(T.N)收购无线通讯同业T-Mobile USA(DTEGn.DE).

周三早盘,美国电话电报公司股价下挫4%,报28.43美元,Sprint Nextel Corp (S.N)股价劲升8.45%,报3.85美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐