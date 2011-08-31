〔欧洲汇市〕英镑走软,受累于月底卖盘和经济疲弱

* 英镑兑美元走软,受累于月底对美元的需求

* 英镑跌至1.6254美元,逢低买盘限制进一步跌幅

* 低迷的英国经济前景令英镑走势蒙阴

路透伦敦8月31日电---英镑兑美元周三走软,受累于月底头寸调整引发的卖盘,美国制造业数据强劲提振美元兑欧元和英镑.

英镑走势普遍挣扎,且有进一步走低的风险,因英国数据疲弱且市场目前臆测英国央行可能考虑进一步放宽货币政策.

英镑兑美元GBP=D4触及1.6254美元的日低,月底资金流令美元受益.

8月芝加哥采购经理人指数跌幅不及预期,显示尽管经济疲弱,但制造业活动持续扩张.这也扶助提振美元.

资产组合经理在美国股市8月回落近5%之後,向有利于美元的方向调整货币对冲.

德国商业银行的汇市策略师Peter Kinsella表示,"股市过去一个月的表现基本意味着被动投资者不得不买入美元."

"另外,美国数据良好,促使投机客也买进美元."

美元兑欧元走强,令欧元兑英镑EURGBP=D4走软.欧元/英镑日内持稳在0.8861英镑,盘中触及0.8828英镑的日低.

今日公布的数据显示,英国8月消费者信心跌至四个月来最低,这是消费者将持续紧缩开支,进而打压脆弱经济复苏的有一个迹象.

投资者预计周四公布的英国制造业采购经理人指数将证实经济成长前景仍然迟滞,这可能加重英镑所承受的压力.周五还将公布建筑业PMI数据.

英镑卖盘在日低附近减弱,因交易商认为在1.63美元之下英镑有较高的投资价值.在1.6250美元之下有止损单,而支撑位见55日移动均线切入位1.6226美元.

英镑兑美元8月势将录得0.8%的跌幅,而欧元兑英镑本月上扬1.2%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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