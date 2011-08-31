〔欧元债市〕股市上扬拖累德债走低,美国数据喜忧参半

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 股市上扬拖累德债走低,美国数据喜忧参半
* 德债收益率可能重拾跌势,因市场担忧欧元区债务危机
* 周四进行的西班牙公债标售是对市场外围公债胃纳的关键测试
路透伦敦8月31日电---德国公债价格周三下跌,因股市上扬,对美国放宽货币政策的希望以及美国数据令对该国经济的担忧有所缓解促使投资者出脱避险资产.
今日公布的美国数据喜忧参半,但市场选择关注利好的消息,认为这些数据显示虽然美国经济正在趋软,但可能避免衰退.
WestLB的John Davies称,有关德国内阁通过了赋予欧元区救助基金新权力的消息也扶助提振风险资产胃纳,但他预计,从中期来看,公债收益率将走低,因欧元区债务危机持续.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬6.6个基点,报2.19%.
德债期货FGBLc1结算时回落72个跳动点,报134.56,因欧洲股市和美国股市均上扬.
周四将进行的西班牙公债标售是对市场外围公债胃纳的关键测试.西班牙财政部将标售五年期新债.周二进行的意大利公债标售所获需求相对疲弱.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬1.2个基点,报5.06%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB涨1.4个基点,报5.14%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。