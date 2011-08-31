〔美国债市〕Praxair推出5亿美元10年期公司债

IFR纽约8月31日电---Praxair(PX.N)在市场推出5亿美元10年期公司债.瑞信和苏格兰皇家银行为主动簿记行,三菱UFJ证券和富国为被动簿记行.

这批债券的价格指导区间为较公债收益率上浮95-100个基点,而定价为上浮93个基点.

同时,拉美移动通讯运营商America Movil (AMXL.MX) (AMX.N)在推出美元计价的五年期新债,价格指导区间为较公债收益率上浮160-165个基点,该公司亦续发在2040年3月30日到期,票息在6.125%的债券,定价指导为公债收益率上浮190个基点区域.筹到资金将用作一般公司用途.

信贷市场持稳,尽管今天公布的一些数据乏善足陈.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,8月ADP民间就业人数增加9.1万人,低于分析师预期的增加10万人.[US-ECI-CMN]市场对该数据无甚反应.

美国供应管理协会(ISM)周三公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.5,预估为53.5.7月为58.8.8月芝加哥PMI创下2009年11月以来的最低.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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