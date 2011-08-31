〔美国债市〕Praxair推出5亿美元10年期公司债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月31日电---Praxair(PX.N)在市场推出5亿美元10年期公司债.瑞信和苏格兰皇家银行为主动簿记行,三菱UFJ证券和富国为被动簿记行.
这批债券的价格指导区间为较公债收益率上浮95-100个基点,而定价为上浮93个基点.
同时,拉美移动通讯运营商America Movil (AMXL.MX) (AMX.N)在推出美元计价的五年期新债,价格指导区间为较公债收益率上浮160-165个基点,该公司亦续发在2040年3月30日到期,票息在6.125%的债券,定价指导为公债收益率上浮190个基点区域.筹到资金将用作一般公司用途.
信贷市场持稳,尽管今天公布的一些数据乏善足陈.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,8月ADP民间就业人数增加9.1万人,低于分析师预期的增加10万人.[US-ECI-CMN]市场对该数据无甚反应.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.5,预估为53.5.7月为58.8.8月芝加哥PMI创下2009年11月以来的最低.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。