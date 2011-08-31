〔纽约期市〕ICE期棉在淡静交投中微幅收高,许多市场人士已离场休假

路透纽约8月31日电---棉花期货周三在交投淡静中微幅收高,受益于投资者买盘,分析师称许多市场人士看似已离场开始长周末假期.

期棉市场下周一将因劳工节假期休市.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.39美分,报每磅1.0581美元,盘中交投区间介于1.046美元至1.0689美元,今天交投处于周二创下的1.0364美元至1.07美元区间内.

本月12月棉花期货累计涨近4%.

汤森路透初步数据显示,周三总成交量约为7,000口,较30日均值低逾40%.

交易员称,市场对美联储拿出更多经济刺激措施的预期为股市、油市和金属带来了买盘,这略微提振了期棉市场.

在周末长假期後,市场人士等待美国农业部下周公布一周作物生长报告,以观察飓风Irene对南北卡罗来那州和弗吉尼亚州棉花作物造成的损害程度.

交易商称,此後市场人士将关注美国农业部公布9月月度供需报告,以更好地了解2011/12作物销售年度全球和美国的供需状况.

根据交易所提供的数据,8月30日未平仓合约触及147,646口.(完)