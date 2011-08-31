〔纽约期市〕ICE期棉在淡静交投中微幅收高,许多市场人士已离场休假

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月31日电---棉花期货周三在交投淡静中微幅收高,受益于投资者买盘,分析师称许多市场人士看似已离场开始长周末假期.
期棉市场下周一将因劳工节假期休市.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.39美分,报每磅1.0581美元,盘中交投区间介于1.046美元至1.0689美元,今天交投处于周二创下的1.0364美元至1.07美元区间内.
本月12月棉花期货累计涨近4%.
汤森路透初步数据显示,周三总成交量约为7,000口,较30日均值低逾40%.
交易员称,市场对美联储拿出更多经济刺激措施的预期为股市、油市和金属带来了买盘,这略微提振了期棉市场.
在周末长假期後,市场人士等待美国农业部下周公布一周作物生长报告,以观察飓风Irene对南北卡罗来那州和弗吉尼亚州棉花作物造成的损害程度.
交易商称,此後市场人士将关注美国农业部公布9月月度供需报告,以更好地了解2011/12作物销售年度全球和美国的供需状况.
根据交易所提供的数据,8月30日未平仓合约触及147,646口.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选