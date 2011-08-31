〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货连续第17天上涨,原糖期货上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦8月31日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三上涨,收于三个半月高位,此为连续第17个交易日上扬,8月创下今年迄今最大单月升幅,受益于咖啡供应紧张及商品全线上涨.
ICE可可期货亦跟随其他商品市场一同上涨,此前美国数据显示,7月工厂订单增幅超过预期.[ID:nCN1934043]
原糖期货在交投震荡中微幅上涨.
经纪商Sucden Financial在周三市场报告中称,"宏观环境似乎有利于商品,市场预计央行将拿出刺激政策."
一些技术分析师认为,阿拉比卡咖啡期货已呈超买状态,因供应紧张而在17个交易日内累计涨22%.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨1.55美分,或0.5%,报每磅2.8825美元,为5月10日以来最高收位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1收跌19美元,报每吨2,333美元.
在下周一美国劳工节假期前,软商品成交清淡.
10月原糖期货SBV1收高0.06美分,报每磅29.68美分,报每磅29.68美分,远低于日高30.22美分.10月白糖期货下滑3.20美元,报每吨770.80美元.
ICE-12月可可期货CCZ1涨11美元,报每吨3,113美元.伦敦市场的可可期货LCCZ1涨8英镑,报每吨1,957英镑.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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