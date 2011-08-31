更正:〔金属期市〕期铜收升,但录得去年6月来表现最差的一个月

(更正:因译文有误,内文第一段,"期铜周三收升,但本月录得逾一年来表现最差的一个月,因担心供应紧张及美国数据良好,",应为"期铜周三收升,因供应紧张疑虑及美国乐观数据,但本月录得逾一年来表现最差的一个月")

* 伦敦期铜升至200天移动均线上方

* 市场仍然注意COMEX期铜的死亡交叉技术阻力

* 淡水河谷在加拿大镍矿的劳工谈判持续

路透纽约/伦敦8月31日电---期铜周三收升,因供应紧张疑虑及美国乐观数据,但本月录得逾一年来表现最差的一个月.

基本金属在8月大跌,三个月期铝CMAL3录得去年5月来表现最差的一个月,三个月期锌CMZN3录得去年11月来最大的月度跌幅,三个月期锡CMSN3创下2008年10月来跌幅最大的一个月.

但沽压在8月最後一个交易日止步,技术动能及供应面吃紧燃点期铜周三的涨势.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度升至其200天移动均线切入位的9,286美元的上方,日内收升115美元,报每吨9,275美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跳升6.30美分,或1.5%,收报每磅4.2045美元.

该合约稍早升至其100天移动均线切入位4.2092美元的上方,为市场带来技术提振.

不过分析师称,纽约期铜此举缺乏支持理据,且前方有更大的技术阻力.

"我仍然认为还需要做一些工作,"在纽约的Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan说.

"我们看到期铜在交投清淡中反弹,至合理的阻力区域,(技术上)还有死亡交叉的问题,这预示不利短期前景."

死亡交叉是当50天移动均线跌穿,或越过,其200天移动均线.

(图表: link.reuters.com/puk53s)

"只要期铜留守在其50天和200天移动均线以下,空头仍然主导市场."

根据汤森路透初步数据,纽约市场总成交量大约29,000口,较30天均值低超过40%.

报告显示美国8月民间就业人数增加9.1万人,8月芝加哥采购经理人指数和7月工厂订单优于预期,均提振期铜走势.

交易商周三表示,上海铜较伦敦铜的溢价水平较上周的下跌逾10%,因套利疲弱及中国国内对现货铜的需求下降,这是该溢价自7月来首次回落.

镍方面,淡水河谷在加拿大Thompson矿场的劳工谈判似乎顺利,目前的劳工合约将在9月中到期.

"Thompson矿场的谈判继续进行,我们继续致力达成协议,"淡水河谷发言人向路透表示.

三个月期镍收升25美元,报每吨22,200美元.

以下为1826GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 420.20 6.05 +1.46 444.70 -5.51

LME期铝 2469.00 44.00 +1.81 2470.00 -0.04

LME期铜 9274.00 114.00 +1.24 9600.00 -3.40

LME期铅 2578.00 20.00 +0.78 2550.00 1.10

LME期镍 22200.00 250.00 +1.14 24750.00 -10.30

LME期锡 24400.00 400.00 +1.67 26900.00 -9.29

LME期锌 2291.50 6.50 +0.28 2454.00 -6.62

上海期铝 17470.00 25.00 +0.14 16840.00 3.74

上海期铜 68360.00 110.00 +0.16 71850.00 -4.86

上海期锌 17360.00 45.00 +0.26 19475.00 -10.86

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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